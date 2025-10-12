A scuola di sport paralimpico | le lezioni degli atleti nel segno dell' inclusione

Curiosità e partecipazione entusiasta da parte degli alunni e alunne dell’Istituto Canova di Loreggia per le due giornate dedicate all’inclusione attraverso lo sport.L’iniziativa, voluta dalla Dirigente Alessandra Milazzo, coadiuvata dal professor Federico Pesce con la collaborazione del CIP. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A scuola di sport paralimpico: le lezioni degli atleti nel segno dell'inclusione - «Sono vere lezioni di vita che permettono ai ragazzi di saperla apprezzare e di vederla anche da altri punti di vista – spiegano gli Amministratori di Loreggia - Lo riporta padovaoggi.it

