A scuola di sport paralimpico | le lezioni degli atleti nel segno dell' inclusione

Curiosità e partecipazione entusiasta da parte degli alunni e alunne dell’Istituto Canova di Loreggia per le due giornate dedicate all’inclusione attraverso lo sport.L’iniziativa, voluta dalla Dirigente Alessandra Milazzo, coadiuvata dal professor Federico Pesce con la collaborazione del CIP. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sport e scuola: energia per corpo, mente e postura dei più piccoli

America’s Cup 2027, la scuola protagonista: opportunità uniche di formazione e orientamento per gli studenti delle filiere tecnologico-professionali tra vela, innovazione e cultura dello sport

Scuola, il bando per promuovere sport e creatività

La 2A della scuola primaria E. Giachino dell'IC L.Da Vinci FranK vince il 1° premio al concorso "Disegna lo sport"! Durante la Festa dello Sport Pratica-To" 2025, inserita nel progetto "Sport per le Scuole", la classe 2A del plesso Giachino ha conquistato il prim

#Sport a #scuola, è stato approvato all'unanimità in prima lettura alla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la normativa sull'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni o società sportive. https://mim.gov.it/web/guest/-/sp

A scuola di sport paralimpico: le lezioni degli atleti nel segno dell'inclusione - «Sono vere lezioni di vita che permettono ai ragazzi di saperla apprezzare e di vederla anche da altri punti di vista – spiegano gli Amministratori di Loreggia

A scuola si promuoverà l'attività motoria di bambini e ragazzi con disabilità - Siglato un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Comitato Italiano Paralimpico per la messa in opera di programmi e interventi per attività motorie, sportive e ludico-