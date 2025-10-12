A scuola di mobilità attiva Fiab propone un corso agli insegnanti E per i bimbi tornano i patentini

Fiab Forlì (Federazione italiana ambiente e bicicletta), dopo un’esperienza di circa dieci anni con progetti dedicati alla sicurezza stradale per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, promuove per l'anno scolastico 2025-2026 un corso rivolto agli insegnanti sulla mobilità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

