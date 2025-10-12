A scuola di lavoro in Liguria Tecnici esperti digitali e artigiani | 5000 giovani a caccia del mestiere | Longform

Imparare a lavorare, serve studiare. La formazione professionale è erogata dagli organismi accreditati e dagli istituti di Stato: i primi sono una cinquantina e i secondi una trentina. Nell’anno 2024-2025 si registravano 4.200 allievi. Altri 1.400 sono iscritti ai sei Its. I report di valutazione mostrano che il tasso di successo occupazionale a sei mesi dalla fine del percorso è pari al 76,2% degli allievi qualificati (terzo anno) e del 64,6% per gli allievi diplomati (quarto anno). 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

