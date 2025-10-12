A Roma un pareggio che sta stretto per l' Argos Tc Padova

Padovaoggi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria sfiorata per l’Argos Tc Padova che alla fine dell’incontro a Roma contro il Tc Parioli coglie un pareggio stiracchiato. Sugli scudi Serban e Luciano che in doppio però non riescono a forze unite superare le capitoline. Parioli retto esclusivamente dal talento di Camilla Rosatello n°249. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - pareggio

Roma Primavera, in archivio il pareggio con il Parma: da mercoledì testa all’Atalanta

Juventus Women Roma 1-1 LIVE: pareggio di Haavi

Roma-Lille 0-1 LIVE: El Aynaoui a un passo dal pareggio

roma pareggio sta strettoA Roma un pareggio che sta stretto per l'Argos Tc Padova - Domenica prossima in casa contro il Tc Cagliari dobbiamo puntare alla vittoria per il secondo posto, recuperando anche Carolina Gasparini ancora in in ... Si legge su padovaoggi.it

roma pareggio sta strettoLazio, Cancellieri: «Penso che potevamo portare la vittoria a casa, è un pareggio che ci sta un po’ stretto» - Lazio, le parole nel post gara di Cancellieri: «Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister» Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Pareggio Sta Stretto