A Roma oltre 313 mila utenti hanno utilizzato i servizi di PStop in un anno I numeri dei bagni pubblici più puliti della Capitale

Un servizio essenziale e di alta qualità offerto a cittadini e turisti, con 313.238 utenti complessivi serviti nel 2024, un incremento di quasi 5.000 visitatori rispetto all'anno precedente e una media mensile di 10.500 accessi registrati tra gennaio e marzo 2025 nella struttura di Piazza di Spagna: sono questi i numeri emersi su P.Stop, la rete di punti di accoglienza urbana ideata per offrire servizi e comfort nei luoghi più visitati di Roma. I dati sono stati presentati durante la tre giorni del TTG Travel Experience, la principale fiera italiana dedicata al turismo e una delle più importanti in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

