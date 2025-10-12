Trasforma il contatto fisico in suoni armonici, aprendo un canale di comunicazione emotiva con persone affette da demenza o gravi difficoltà relazionali. Si chiama " Crdl " ed è un dispositivo di legno dall’aspetto essenziale, adottato dal centro di accoglienza di Pontenovo. In Italia finora era stato utilizzato solo all’Università Federico II di Napoli per la formazione medica. Oggi nel silenzio delle colline sampolesi diventa strumento quotidiano di cura e di vicinanza. A introdurlo per la prima volta in Italia in ambito socio-sanitario è stata la cooperativa sociale "Il Pilastro" di San Polo, nell’ambito del progetto per la creazione di una stanza multisensoriale nel centro di Pontenovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Pontenovo arriva il macchinario per la comunicazione emotiva