A Pontenovo arriva il macchinario per la comunicazione emotiva
Trasforma il contatto fisico in suoni armonici, aprendo un canale di comunicazione emotiva con persone affette da demenza o gravi difficoltà relazionali. Si chiama " Crdl " ed è un dispositivo di legno dall’aspetto essenziale, adottato dal centro di accoglienza di Pontenovo. In Italia finora era stato utilizzato solo all’Università Federico II di Napoli per la formazione medica. Oggi nel silenzio delle colline sampolesi diventa strumento quotidiano di cura e di vicinanza. A introdurlo per la prima volta in Italia in ambito socio-sanitario è stata la cooperativa sociale "Il Pilastro" di San Polo, nell’ambito del progetto per la creazione di una stanza multisensoriale nel centro di Pontenovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pontenovo - arriva
Dopo la vendemmia è tempo di curare le proprie viti e filari. Arriva al momento giusto la PROMOZIONE AGRI 2025 di Pellenc Italia , che a prezzi irripetibili propone LEGATRICI e FORBICI per le attività che preparano all'inverno i tuoi vigneti. Vieni da E - facebook.com Vai su Facebook
A Pontenovo arriva il macchinario per la comunicazione emotiva - Trasforma il contatto fisico in suoni armonici, aprendo un canale di comunicazione emotiva con persone affette da demenza o ... Secondo msn.com