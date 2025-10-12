A pochi metri dalla loro osteria in centro aprono un piccolo ' regno' dei formaggi | Ci sono quelli di tutto il mondo

Cesenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato "Fondo Fromagerie", un piccolo locale nel cuore di Cesena dedicato ai formaggi più buoni del mondo. Ispirato ai negozi francesi specializzati nel prodotto del Paese, il nuovo locale si trova a 80 metri dall'Osteria Fondo, in via Fattiboni 7. Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pochi - metri

Gaza, italiano a Deir al-Balah sotto i raid di Israele: “Attaccate zone Onu, bombardano a pochi metri da qui”

«Danneggiate ma escluse dai ristori le attività a pochi metri da piazza Cittadella»

Deve stare lontano almeno 500 metri dall'ex moglie e familiari: fermato quando era a pochi metri dall'abitazione

pochi metri osteria centroA pochi metri dalla loro osteria in centro aprono un piccolo 'regno' dei formaggi: "Ci sono quelli di tutto il mondo" - Inaugurato mercoledì mattina 'Fondo Fromagerie', un piccolo locale nel cuore di Cesena dedicato ai formaggi più buoni del mondo ... Segnala cesenatoday.it

Treviso com'era. Nella mia pescheria tra amici, risate e "museto che peta" - La Beppa dal dolce canto dovette mettersi in linea, coi figli allevati a fianco piano piano, e con un giornaliero affabile servizio di clienti affezionati anche con l'aiuto della sorridente Lucia. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Pochi Metri Osteria Centro