A Perugia in marcia il popolo della pace | mai così tanti

E' il giorno della marcia della pace Perugia-Assisi, marcia della pace e della fraternità che si conclude ai piedi della basilica di San Francesco, il patrono d’Italia la cui festa nazionale è stata appena reintrodotta dall'esecutivo. Il lunghissimo corteo, che vede quest'anno una partecipazione formidabile del mondo dell'associazionismo insieme a tanti e tanti semplici cittadini, ha preso le mosse dai giardini del frontone di Perugia per arrivare alla rocca maggiore di Assisi. "Due stati per due popoli, per ebrei e palestinesi" è l'invocazione del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin che ad assisi ha celebrato la memoria di San Carlo Acutis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

