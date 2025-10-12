a palermo che emozione felici di rivedere palumbo

L’entusiasmo che accompagna questo Modena primo in classifica si estende anche in provincia. Complici i lavori di manutenzione del campo Zelocchi, i canarini ieri mattina si sono allenati al bellissimo campo Sassi di Spezzano di Fiorano, accompagnati dall’incitamento di almeno trecento tifosi che hanno preso posto nella tribuna. La squadra di Sottil ha giocato una partitella a ranghi contrapposti, con più di una piacevole trama sottolineata dagli applausi dei presenti. Alla fine della seduta ha parlato Matteo Cotali, utilizzato a gara in corso nelle ultime due gare, a Carrara e in casa con l’Entella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

