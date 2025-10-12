A Palermo che emozione felici di rivedere Palumbo

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’entusiasmo che accompagna questo Modena primo in classifica si estende anche in provincia. Complici i lavori di manutenzione del campo Zelocchi, i canarini ieri mattina si sono allenati al bellissimo campo Sassi di Spezzano di Fiorano, accompagnati dall’incitamento di almeno trecento tifosi che hanno preso posto nella tribuna. La squadra di Sottil ha giocato una partitella a ranghi contrapposti, con più di una piacevole trama sottolineata dagli applausi dei presenti. Alla fine della seduta ha parlato Matteo Cotali, utilizzato a gara in corso nelle ultime due gare, a Carrara e in casa con l’Entella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a palermo che emozione felici di rivedere palumbo

© Ilrestodelcarlino.it - "A Palermo, che emozione felici di rivedere Palumbo"

In questa notizia si parla di: palermo - emozione

palermo emozione felici rivedere"A Palermo, che emozione felici di rivedere Palumbo" - Allenamento a Fiorano, restyling dei seggiolini al Braglia, ridipinti di giallo e blu. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo Emozione Felici Rivedere