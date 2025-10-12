A Napoli la IV edizione dell' Infrastructure Academy promossa da Hilti
Napoli, 10 ott. (askanews) - Un confronto, tra progettisti, ingegneri, imprese e figure istituzionali, sulle sfide e le opportunità del settore infrastrutturale, con un focus su innovazione tecnologica, sostenibilità e digitalizzazione. Sono questi alcuni temi della IV° edizione dell'Infrastructure Academy, promossa da Hilti Italia in collaborazione con l'Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS), che si è svolta al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli. Così Alessandro Savino, AD Hilti Italia: "Vogliamo scardinare la percezione di un settore poco attrattivo, poco digitalizzato, poco sicuro e poco interessante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: napoli - edizione
Napoli, torna “CIOÈ”: Lello Arena e RaiPlay presentano la terza edizione dell’Accademia per giovani talenti
“CIOÈ”, presentata a Napoli la terza edizione del progetto culturale diretto da Lello Arena
La V° edizione di “Restate a Napoli” torna a Piazza Plebiscito
? Ieri, 10 ottobre si è tenuta la presentazione della 38ª edizione dell’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027. Si tratta di una straordinaria occasione di sviluppo economico per il territorio e di un nuovo impulso turistico per l'intera Campania. Presen - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, torna la VII edizione di Eruzioni del Gusto, in programma dal 24 al 27 ottobre 2025 alla Reggia di Portici. L’evento culturale di promozione dell’enogastronomia vedrà la partecipazione di Vetrina Toscana https://bit.ly/Edelgusto25 - X Vai su X
A Napoli la IV edizione dell’Infrastructure Academy promossa da Hilti - (askanews) – Un confronto, tra progettisti, ingegneri, imprese e figure istituzionali, sulle sfide e le opportunità del settore infrastrutturale, con un focus su innovazione tecnologic ... Come scrive askanews.it
IV Edizione dell’Infrastructure Academy di Hilti Italia a Napoli - Il 7 ottobre sarà Napoli il palcoscenico per la IV° edizione dell’Infrastructure Academy, l’evento organizzato da Hilti Italia e dedicato al settore delle ... Si legge su napolivillage.com