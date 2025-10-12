A Napoli la IV edizione dell' Infrastructure Academy promossa da Hilti

Quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 10 ott. (askanews) - Un confronto, tra progettisti, ingegneri, imprese e figure istituzionali, sulle sfide e le opportunità del settore infrastrutturale, con un focus su innovazione tecnologica, sostenibilità e digitalizzazione. Sono questi alcuni temi della IV° edizione dell'Infrastructure Academy, promossa da Hilti Italia in collaborazione con l'Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS), che si è svolta al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli. Così Alessandro Savino, AD Hilti Italia: "Vogliamo scardinare la percezione di un settore poco attrattivo, poco digitalizzato, poco sicuro e poco interessante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a napoli la iv edizione dell infrastructure academy promossa da hilti

© Quotidiano.net - A Napoli la IV edizione dell'Infrastructure Academy promossa da Hilti

In questa notizia si parla di: napoli - edizione

Napoli, torna “CIOÈ”: Lello Arena e RaiPlay presentano la terza edizione dell’Accademia per giovani talenti

“CIOÈ”, presentata a Napoli la terza edizione del progetto culturale diretto da Lello Arena

La V° edizione di “Restate a Napoli” torna a Piazza Plebiscito

napoli iv edizione infrastructureA Napoli la IV edizione dell’Infrastructure Academy promossa da Hilti - (askanews) – Un confronto, tra progettisti, ingegneri, imprese e figure istituzionali, sulle sfide e le opportunità del settore infrastrutturale, con un focus su innovazione tecnologic ... Come scrive askanews.it

napoli iv edizione infrastructureIV Edizione dell’Infrastructure Academy di Hilti Italia a Napoli - Il 7 ottobre sarà Napoli il palcoscenico per la IV° edizione dell’Infrastructure Academy, l’evento organizzato da Hilti Italia e dedicato al settore delle ... Si legge su napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Iv Edizione Infrastructure