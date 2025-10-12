A Napoli la IV edizione dell' Infrastructure Academy promossa da Hilti

Napoli, 10 ott. (askanews) - Un confronto, tra progettisti, ingegneri, imprese e figure istituzionali, sulle sfide e le opportunità del settore infrastrutturale, con un focus su innovazione tecnologica, sostenibilità e digitalizzazione. Sono questi alcuni temi della IV° edizione dell'Infrastructure Academy, promossa da Hilti Italia in collaborazione con l'Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS), che si è svolta al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli. Così Alessandro Savino, AD Hilti Italia: "Vogliamo scardinare la percezione di un settore poco attrattivo, poco digitalizzato, poco sicuro e poco interessante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

