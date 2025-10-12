a monza si cavalca la storia alla scoperta del mondo dei cavalli

Una nuova conferenza Enpa attende tutti gli appassionati di cavalli. “Il cavallo: una storia, un cuore, una mente. Alla scoperta di un’alleanza millenaria, tra passato e presente”, l’evento si terrà mercoledì 15 alle 21 al rifugio di via San Damiano 21 a Monza, nella sala conferenze. In alternativa sarà possibile seguire l’appuntamento online o attraverso una registrazione. Sarà la dottoressa Tiziana Gori, medico veterinario, docente ed esperta di Interventi Assistiti con gli Animali (pet therapy), a condurre l’intera conferenza, accompagnando i partecipanti nella discussione di diversi temi. Dall’evoluzione e addomesticazione dei cavalli al ruolo come forza lavoro appartenutogli in passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

