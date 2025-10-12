A Montalto si punta a recuperare parte dell’ex episcopio

Procedono spediti a Montalto Marche i lavori di un nuovo e importante cantiere progettuale entrato ufficialmente nell’ambito di ‘Metroborgo MontaltoLab’. Si tratta del recupero di parte dell’Ex Episcopio con il progetto denominato ‘Abitare tra le Nuvole’, inizialmente finanziato con fondi Cipe, e oggi integrato anche con fondi Pnrr. "Un progetto che rientra pienamente tra gli obiettivi di sviluppo del Metroborgo e che risulta strategico per lo sviluppo del centro storico e dell’intero territorio – afferma il sindaco Daniel Matricardi – L’intervento prevede la riconversione dell’Ex Episcopio per la realizzazione di ben 11 appartamenti di nuova generazione destinati a giovani famiglie e coppie, con l’obiettivo di promuovere il ripopolamento stabile del centro storico e generare un sistema virtuoso di coabitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

