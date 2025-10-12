A Manoppello festeggiati i 100 anni di Dora Mastrodicasa FOTO
Festa a Manoppello per i 100 anni diDora Mastrodicasa. Madre del compianto sindaco Giancarlo Cipressi, amata e stimata da tutta la cittadinanza, Dora rappresenta un pezzo della memoria collettiva della comunità manoppellese. Testimone di un secolo di storia, valori e dedizione alla famiglia e al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
