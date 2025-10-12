A Lissone l’arte interroga il futuro I Segni di speranza di 24 maestri
I colori e le forme della speranza, raffigurati da una ventina di artisti del territorio, diversi dei quali di fama nazionale e internazionale. Dipinti e sculture per un percorso di riflessione in cui l’arte rivela tracce di fiducia e di futuro. È quanto propone la mostra collettiva dal titolo “ Segni di speranza, nel cammino della vita “, allestita nelle sale di Palazzo Terragni. Curata dal critico d’arte brianzolo Alberto Moioli, l’esposizione riunisce opere pittoriche e scultoree realizzate con diverse tecniche ma unite dal filo rosso del dialogo tra la visione estetica e l’attenzione alla dimensione dell’esistenza umana, nella volontà di guardare non solo al male che ci circonda ma anche al bello e ai segni di un futuro possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lissone - arte
