I colori e le forme della speranza, raffigurati da una ventina di artisti del territorio, diversi dei quali di fama nazionale e internazionale. Dipinti e sculture per un percorso di riflessione in cui l’arte rivela tracce di fiducia e di futuro. È quanto propone la mostra collettiva dal titolo “ Segni di speranza, nel cammino della vita “, allestita nelle sale di Palazzo Terragni. Curata dal critico d’arte brianzolo Alberto Moioli, l’esposizione riunisce opere pittoriche e scultoree realizzate con diverse tecniche ma unite dal filo rosso del dialogo tra la visione estetica e l’attenzione alla dimensione dell’esistenza umana, nella volontà di guardare non solo al male che ci circonda ma anche al bello e ai segni di un futuro possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Lissone l’arte interroga il futuro. I “Segni di speranza“ di 24 maestri