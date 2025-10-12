A Gaza scontri tra Hamas e i miliziani di Dughmush | almeno 27 i morti

Almeno 27 persone sono state uccise in feroci scontri tra le forze di Hamas e membri armati del clan Dughmush a Gaza City. Lo riporta la Bbc, evidenziando che si tratta di uno dei più violenti confronti interni dalla fine delle operazioni israeliane nella Striscia. “Uomini armati mascherati di Hamas hanno scambiato colpi di arma da fuoco con militanti vicino all'ospedale giordano nel sud di Gaza City”, scrive la televisione britannica, riportando la descrizione di un alto funzionario del ministero dell'Interno gestito da Hamas, secondo cui “le unità di sicurezza hanno circondato una milizia armata e si sono impegnate in pesanti combattimenti per arrestare i suoi componenti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

