A fuoco una carrozzeria al confine con San Giovanni Teatino il sindaco rassicura | Non ci sono problemi per la qualità dell’aria

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di sabato 11 ottobre all’interno di una carrozzeria situata al confine con San Giovanni Teatino, nel territorio di Pescara. La densa fumata nera ha subito allarmato i proprietari e i cittadini: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

