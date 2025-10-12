A cosa serve l’estratto conto contributivo e perché è importante consultarlo
Uno degli strumenti più importanti a disposizione dei lavoratori per conoscere la propria posizione previdenziale è l’ estratto conto contributivo, che serve per avere un’idea precisa e dettagliata dei contributi che sono stati versati dal proprio datore di lavoro. Per richiedere copia del documento è sufficiente presentare una domanda all’ente previdenziale presso il quale si è iscritti: generalmente è l’Inps. L’estratto conto previdenziale è importante nel momento in cui, nel corso di una carriera lavorativa, un contribuente è stato impiegato presso vari datori di lavoro e vuole sapere quanto tempo gli manchi per andare in pensione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
