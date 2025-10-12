A corto muso | Giuseppe Falci ci spiega la filosofia vincente di Massimiliano Allegri

«Corto muso» era ed è un’espressione troppo ghiotta per non trasformarla in un titolo. Efficace, sintetica, filosoficamente pregna. Giuseppe Alberto Falci, giornalista del Corriere della Sera che da anni macina chilometri tra i corridoi del potere, non poteva perdere l’occasione di spingere in rete il pallone dopo l’assist dichiarato di Livio Gigliuto, il presidente dell’Istituto Piepoli. A corto muso. Max Allegri e gli altri. Il calcio diventa politica, per i tipi di Paesi Edizioni, con la prefazione di Pierluigi Battista, le conclusioni di Massimiliano Gallo e un inserto statistico curato dal già citato Gigliuto, è il tentativo “divertentemente serio” di sviluppare un sintagma che ha diviso il mondo del calcio, il Paese e ha reso manifesto il conflitto a bassa intensità non tanto tra gli juventini e gli anti, ma tra gli anti-allegriani e tutti gli altri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

