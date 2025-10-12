A che ora Rinderknech-Vacherot oggi Finale ATP Shanghai 2025 | orario tv programma streaming

Il più inedito degli atti conclusivi di un torneo Masters 1000 riserva un confronto che potrebbe essere riassunto con l’espressione sono affari di famiglia. Nella finale del torneo ATP di Shanghai il francese Arthur Rinderknech affronta il monegasco Valentin Vacherot. L’incrocio tra assoluti outsider diventa ancor più interessante in considerazione del fatto che i due giocatori siano cugini. Una competizione che ha riservato sorprese in serie e ha costretto al ritiro diversi giocatori per le proibitive condizioni climatiche in cui si è disputata mette a confronto due nomi inaspettati alla vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Rinderknech-Vacherot oggi, Finale ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming

