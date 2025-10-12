A caccia di un lavoro sicuro? Tutti i migliori Istituti tecnici superiori per trovare un impiego subito

Cosa fare dopo la maturità? Ogni anno questa domanda angustia centinaia di migliaia di studenti e i loro familiari. Tra un complesso inserimento nel mondo del lavoro e l’inizio di una carriera universitaria non sempre soddisfacente si sta facendo strada una terza risposta: l’Istituto tecnico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: caccia - lavoro

Le trattative del mercato: Cutolo al lavoro anche nei giorni di riposo. Gori continua ad essere tra i profili seguiti, Damiani verso il prestito. Caccia al centravanti: torna l’idea Cianci

Dazi e lavoro affossano le Borse. E Trump caccia la responsabile dell'ufficio statistiche ?A Taiwan il 10%, il 50 al Brasile: la mappa

Forlì che brilla, il Comune già al lavoro per le feste di Natale: parte la caccia agli sponsor

Gallizioli, caccia ai rapinatori. L'imprenditore: "Non ho dormito, ma almeno sono tornato al lavoro" - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Lazzaro nominato responsabile Settore Caccia, Pesca e Politiche del Lavoro per la Calabria della Camera di Commercio Italiafrica Centrale: - X Vai su X

A caccia di un lavoro sicuro? Tutti i migliori Istituti tecnici superiori per trovare un impiego subito - Più pratici e al passo coi tempi, gli Its collaborano con le aziende per formare operatori nei settori più richiesti dal mercato: dall’IA alla meccatronica, dalla medicina alla moda ... milanotoday.it scrive

Caccia ai professori al fotofinish. Tutti al lavoro per coprire i buchi. I nodi del sostegno e dei bidelli - Per i prof la campanella è suonata a fine luglio quando l’algoritmo delle graduatorie ha costretto l’esercito dei precari a ... Come scrive lanazione.it