A Bruxelles le Regioni fanno il punto sulla politica di Coesione dell' Ue

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regio Corner, la newsletter che ogni due settimane vi racconta le notizie più importanti sulla politica regionale e di coesione dell'Unione europeaLa settimana delle regioni – Da lunedì 13 a mercoledì 15 ottobre è in programma a Bruxelles la EURegionsWeek 2025, il più grande evento annuale. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bruxelles - regioni

Comitato delle Regioni, Aurigemma nominato a Bruxelles relatore su contromisure mediche

Bruxelles taglia i soldi alle regioni virtuose

Giovani laureati: media europea 44%, da Bruxelles a Stoccolma la percentuale sale al 57,5%. E l’Italia? In alcune Regioni non si va oltre il 26,5%

bruxelles regioni fanno puntoRigenerazione urbana: Regioni, servono normative e progetti tagliati su misura, non calati dall’alto. Fondi di Coesione essenziali, continueremo a negoziare a Bruxelles - Roma, 8 ottobre 2025 ( comunicato stampa) “In materia urbanistica il legislatore nazionale è fermo al 1942. Scrive msn.com

bruxelles regioni fanno puntoDa lunedì al via a Bruxelles la Settimana europea delle Regioni - Prenderà il via lunedì 13 ottobre la Settimana europea delle regioni e delle città, il più grande evento annuale dedicato alla politica di Coesione promosso congiuntamente dal Comitato europeo delle r ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bruxelles Regioni Fanno Punto