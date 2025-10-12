A 24 ore dal cessate il fuoco a Gaza Hamas torna a uccidere giustiziando la sua stessa gente i civili palestinesi
Altro che eroi e resistenza, Hamas è terrorismo puro e i pro Palestinesi di tutto il mondo sono complici C’eravamo quasi, Cristo santo. A meno di due giorni da un barlume di cessate il fuoco – quel tipo di tregua che puzza di temporaneo e sa di ipocrisia – e già la giostra della morte ricomin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cessate - fuoco
Negoziati Russia-Ucraina: accordo a Istanbul per scambio di prigionieri. Ma nessun progresso sul cessate il fuoco
Kiev, 'negoziati produttivi solo dopo un cessate il fuoco'
Trump-Putin, tre ore di colloquio in Alaska e «grandi progressi», ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è | Lo zar: «La pace? Lo spero, ma l'Europa non sia di ostacolo»
L’invito al Presidente Meloni alla firma del cessate il fuoco a Gaza, in Egitto, è la conferma che l’Italia è tornata a contare nei grandi appuntamenti della diplomazia internazionale. Un passaggio storico che, grazie al Presidente Meloni, riconosce il ruolo autore - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | In volo su Gaza City, distrutto o danneggiato il 90% degli edifici. Le immagini aeree nel secondo giorno del cessate il fuoco #ANSA - X Vai su X
155 vittime palestinesi a Gaza in 24 ore nonostante l’annuncio del cessate il fuoco - I corpi di 155 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani sono stati trasportati negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, compresi 135 corpi recuperati da sotto le macerie, hanno ... Come scrive secondopianonews.it
Gaza, il governo israeliano ha firmato il cessate il fuoco - Il via libera all’accordo era l’unico ostacolo rimasto prima della sospensione delle ostilità e la liberazione degli ostaggi ... Si legge su ilsole24ore.com