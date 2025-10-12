A 24 ore dal cessate il fuoco a Gaza Hamas torna a uccidere giustiziando la sua stessa gente i civili palestinesi

Ilgiornaleditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che eroi e resistenza, Hamas è terrorismo puro e i pro Palestinesi di tutto il mondo sono complici C’eravamo quasi, Cristo santo. A meno di due giorni da un barlume di cessate il fuoco – quel tipo di tregua che puzza di temporaneo e sa di ipocrisia – e già la giostra della morte ricomin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

a 24 ore dal cessate il fuoco a gaza hamas torna a uccidere giustiziando la sua stessa gente i civili palestinesi

© Ilgiornaleditalia.it - A 24 ore dal cessate il fuoco a Gaza, Hamas torna a uccidere giustiziando la sua stessa gente (i civili palestinesi)

