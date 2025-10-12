7 ottobre Israele cerca prove contro Hamas | Trovato documento in bunker di Sinwar in cui miliziani preparavano l' attacco contro i kibbutz

Per Israele, questo documento rappresenterebbe la prova a sostegno di come quello del 7 ottobre fu un attacco premeditato, e di come i vertici di Hamas volessero volutamente colpire obiettivi civili Un promemoria di circa sei pagine, datato 24 agosto 2022, e redatto in arabo da Yahya Sinwar,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre, Israele cerca prove contro Hamas: "Trovato documento in bunker di Sinwar in cui miliziani preparavano l'attacco contro i kibbutz"

