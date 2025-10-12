50 milioni di urla e sorrisi | Shaman fa la storia a Gardaland

50 milioni urla sorrisi50 milioni di urla, sorrisi e brividi: Shaman fa la storia a Gardaland - Il coaster simbolo del parco festeggia 40 anni e 50 milioni di passeggeri: un traguardo leggendario nella stagione più magica e spaventosa dell’anno ... Da trentotoday.it

