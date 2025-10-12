4×4 Fest ripartenza con successo per il Salone dell’Off-Road
(Adnkronos) – Carrara, 12 ott. – E' stata una 'ripartenza felice' – dopo una pausa forzata – quella della 21ª edizione del 4×4 Fest – Salone Internazionale dell’Off-Road e Outdoor, che dal 10 al 12 ottobre ha rianimato il polo fieristico di Marina di Carrara, richiamando appassionati, professionisti, famiglie da tutta Italia e anche dall’estero. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: fest - ripartenza
SPECIALE FESTA DELLE DONNE -MSC SPLENDIDA CON PARTENZA DA PALERMO Per la Festa delle Donne, prenota una meravigliosa crociera e parti da Palermo con MSC SPLENDIDA – Dal 4 all’11 Marzo 2026 a partire da 738€ a persona! Con noi - facebook.com Vai su Facebook