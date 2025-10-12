4×4 Fest ripartenza con successo per il Salone dell’Off-Road

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Carrara, 12 ott. –  E' stata una 'ripartenza felice' – dopo una pausa forzata – quella della 21ª edizione del 4×4 FestSalone Internazionale dellOff-Road e Outdoor, che dal 10 al 12 ottobre ha rianimato il polo fieristico di Marina di Carrara, richiamando appassionati, professionisti, famiglie da tutta Italia e anche dall’estero. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fest - ripartenza

Cerca Video su questo argomento: 42154 Fest Ripartenza Successo