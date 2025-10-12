4×4 Fest riaccende l’off?road | Carrara torna capitale dell’avventura
Tre giorni intensi hanno restituito voce ed energia alla passione off?road. A Marina di Carrara, il 4×4 Fest è tornato con una ventunesima edizione capace di riaccendere motori, comunità e curiosità: un ritorno che ha rimesso insieme professionisti, famiglie e viaggiatori dell’avventura, saldando di nuovo il legame tra fiera, territorio e mare. Il ritorno che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: fest - riaccende
Stasera si riaccende la magia a San Benedetto del Tronto! Nella splendida cornice di Piazza Piacentini, per la Festa del Patrono, i Prendila Così – Mogol Battisti Tribute Band ritrovano il piacere di condividere il palco con gli straordinari Audio 2, ospiti spe - facebook.com Vai su Facebook
PIANETA MARE FILM FEST ACCENDE I RIFLETTORI SULLA CAMPANIA - - X Vai su X