4×4 Fest riaccende l’off?road | Carrara torna capitale dell’avventura

Sbircialanotizia.it | 12 ott 2025

Tre giorni intensi hanno restituito voce ed energia alla passione off?road. A Marina di Carrara, il 4×4 Fest è tornato con una ventunesima edizione capace di riaccendere motori, comunità e curiosità: un ritorno che ha rimesso insieme professionisti, famiglie e viaggiatori dellavventura, saldando di nuovo il legame tra fiera, territorio e mare. Il ritorno che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

