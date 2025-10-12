400 MILIONI DI DEBITI: la AS Roma sta per fallire I Friedkin non possono fare più nulla"> La Roma sta vivendo un periodo molto positivo in campo, ma non si può dire lo stesso al di fuori del rettangolo di gioco. Il senior advisor Claudio Ranieri ha ribadito l’importanza di mantenere i conti in regola: “Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato e che percorso faremo in Europa League. Poi al limite ci sarà da vendere qualcuno, perché non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso. Se benauguratamente arrivassimo in Champions, con il cartellino rosso non la potremmo disputare”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

