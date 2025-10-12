4 ottobre festa nazionale | il nodo con Santa Caterina

Un cortocircuito di simboli e norme ha acceso il dibattito: il “pasticcio dei santi” non è solo un incidente tecnico, ma il sintomo di una politica schiacciata dall’urgenza. Mentre il 4 ottobre diventa festa nazionale per San Francesco, riaffiorano antiche domande su laicità, memoria civile e uso pubblico della devozione. Un contesto politico in apnea . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

4 ottobre festa nazionaleSan Francesco festa nazionale, Mattarella promulga la legge ma scrive: «Aspetti critici per il 4 ottobre, c'è anche Santa Caterina». I dubbi del presidente - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla nuova festività rilevando alcuni aspetti critici che segnala ... Secondo ilmattino.it

4 ottobre festa nazionale per San Francesco, Lupi: “Spostiamo Santa Caterina al 29 aprile” - La decisione di reintrodurre il 4 ottobre come festività nazionale ha generato più di una frizione. Lo riporta orizzontescuola.it

