4 ottobre festa nazionale | il nodo con Santa Caterina

Un cortocircuito di simboli e norme ha acceso il dibattito: il “pasticcio dei santi” non è solo un incidente tecnico, ma il sintomo di una politica schiacciata dall’urgenza. Mentre il 4 ottobre diventa festa nazionale per San Francesco, riaffiorano antiche domande su laicità, memoria civile e uso pubblico della devozione. Un contesto politico in apnea . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

