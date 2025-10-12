4 Hotel Bruno Barbieri fa tappa a Parma e nella Food Valley | gli alberghi in gara stasera

Parola d’ordine: ospitalità con gusto. Stasera, domenica 12 ottobre 2025, Bruno Barbieri porta 4 Hotel a Parma e nella sua Food Valley: una puntata che attraversa storia, design e sapori dell’Emilia-Romagna tra città d’arte, terme e borghi ai piedi dell’Appennino. Il format resta quello che ha reso il programma un riferimento per chi ama viaggiare: quattro strutture si giudicano a vicenda dopo un giorno e una notte nelle reciproche camere, assegnando voti da 0 a 10 su location, camera, colazione, servizi e prezzo. Decisivo, come sempre, anche il voto dello chef, che in questa edizione dispone del Barbieri Plus, un bonus extra da 5 punti per premiare un dettaglio capace di fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

