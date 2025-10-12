4 Hotel Bruno Barbieri fa tappa a Parma e nella Food Valley | gli alberghi in gara stasera
Parola d’ordine: ospitalità con gusto. Stasera, domenica 12 ottobre 2025, Bruno Barbieri porta 4 Hotel a Parma e nella sua Food Valley: una puntata che attraversa storia, design e sapori dell’Emilia-Romagna tra città d’arte, terme e borghi ai piedi dell’Appennino. Il format resta quello che ha reso il programma un riferimento per chi ama viaggiare: quattro strutture si giudicano a vicenda dopo un giorno e una notte nelle reciproche camere, assegnando voti da 0 a 10 su location, camera, colazione, servizi e prezzo. Decisivo, come sempre, anche il voto dello chef, che in questa edizione dispone del Barbieri Plus, un bonus extra da 5 punti per premiare un dettaglio capace di fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: hotel - bruno
Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
Bruno Barbieri: «In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta. Una volta si sono rivenduti la mia stanza»
Tv, torna "4 Hotel" di Bruno Barbieri: una tappa sarà tra L’Aquila e il "Wild" Abruzzo
Vuoi sentirti come Bruno Barbieri? Anche lui, nella puntata di 4 Hotel, ha vissuto una delle esperienze più emozionanti tra quelle proposte qui a Le Palme Village: l’avventura in quad tra i Monti Ausoni! ? Un percorso che regala panorami mozzafiato, natura i - facebook.com Vai su Facebook
Il mio viaggio tra gli hotel non si ferma: questa sera alle 21:15 vi aspetto su @SkyItalia e @NOWTV_It con una nuova puntata di #4hotel @BanijayItalia Shiro Dri - X Vai su X
Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025 - 4 Hotel ci porta alla scoperta di Parma e della Food Valley. Secondo msn.com
I 4 Hotel della sesta puntata - Stasera 4 Hotel arriva a Parma e nella Food Valley: ecco gli alberghi in gara. Segnala atomheartmagazine.com