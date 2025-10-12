4 Hotel Bruno Barbieri a Parma e nella Food Valley
Prosegue il viaggio di Bruno Barbieri con 4 Hotel, il programma dedicato al mondo dell’ ospitalità e dell’ hôtellerie, in onda questa sera, domenica 12 ottobre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Lo chef, nel nuovo appuntamento, porterà i telespettatori a Parma e nella sua ‘ Food Valley ‘, ovvero il cuore enogastronomico dell’Emilia Romagna, una città che contribuisce, tra le altre cose, alla diffusione della cultura del cibo in Europa e nel mondo. Come sempre, quattro albergatori si sfideranno per conquistare il titolo di Miglior Hotel. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti – dopo aver trascorso un giorno e una notte nelle reciproche strutture – si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: hotel - bruno
