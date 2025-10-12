4 Hotel Bruno Barbieri a Parma e nella Food Valley

Davidemaggio.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il viaggio di Bruno Barbieri con 4 Hotel, il programma dedicato al mondo dell’ ospitalità e dell’ hôtellerie, in onda questa sera, domenica 12 ottobre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Lo chef, nel nuovo appuntamento, porterà i telespettatori a Parma e nella sua ‘ Food Valley ‘, ovvero il cuore enogastronomico dell’Emilia Romagna, una città che contribuisce, tra le altre cose, alla diffusione della cultura del cibo in Europa e nel mondo. Come sempre, quattro albergatori si sfideranno per conquistare il titolo di Miglior Hotel. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti – dopo aver trascorso un giorno e una notte nelle reciproche strutture – si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

4 hotel bruno barbieri a parma e nella food valley

© Davidemaggio.it - 4 Hotel, Bruno Barbieri a Parma e nella Food Valley

In questa notizia si parla di: hotel - bruno

Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”

Bruno Barbieri: «In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta. Una volta si sono rivenduti la mia stanza»

Tv, torna "4 Hotel" di Bruno Barbieri: una tappa sarà tra L’Aquila e il "Wild" Abruzzo

4 hotel bruno barbieriBruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025 - 4 Hotel ci porta alla scoperta di Parma e della Food Valley. Scrive msn.com

4 hotel bruno barbieriBruno Barbieri e i 4 hotel: grande sfida tra Parma, Sala Baganza e Salso - È grande sfida nella food valley tra Palazzo Gozzi bed and beauty, Piumaviola, Grand Hotel Regina d ... Segnala gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: 4 Hotel Bruno Barbieri