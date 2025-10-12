21enne ucciso madre e amici disperati

9.00 E' il figlio dei titolari del locale 'O Scruscio' il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa a Palermo nel cuore della movida. Paolo Taormina, 21 anni, era intervenuto per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo. La madre urla disperata:"Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distruto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio io a vivere ora?". Attorno alla donna parenti e tanti amici del 21enne ancora nel pub dove il giovane è stato freddato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it