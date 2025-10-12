21enne ucciso a Palermofermato giovane
11.50 C'è un 28enne fermato ai Carabinieri in seguito all'omicidio di Paolo Taormina, ucciso stanotte a Palermo, nel pub dei genitori dove stava lavorando. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle videcamere vicine al pub nel centro di Palermo,nel cuore della movida. Sentiti molti testimoni e amici. Il 21enne è stato ucciso con un colpo in fronte dopo essere intervenuto per sedare un pestaggio di un ragazzo da parte di un gruppo di bulli.Uno di loro ha tirato fuori la pistola e sparato. Caccia al branco e Palermo sotto choc. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
