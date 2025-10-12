21enne ucciso a Palermofermato giovane

Servizitelevideo.rai.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.50 C'è un 28enne fermato ai Carabinieri in seguito all'omicidio di Paolo Taormina, ucciso stanotte a Palermo, nel pub dei genitori dove stava lavorando. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle videcamere vicine al pub nel centro di Palermo,nel cuore della movida. Sentiti molti testimoni e amici. Il 21enne è stato ucciso con un colpo in fronte dopo essere intervenuto per sedare un pestaggio di un ragazzo da parte di un gruppo di bulli.Uno di loro ha tirato fuori la pistola e sparato. Caccia al branco e Palermo sotto choc. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 21enne - ucciso

Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato

Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: indagato un amico del 21enne

Roma, uomo investito e ucciso in viale Kant: arrestato 21enne

21enne ucciso palermofermato giovaneGiovane ucciso a Palermo, fermato presunto omicida - E' stato fermato, nel rione Uditore, il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo. Secondo gazzettadiparma.it

Ventunenne ucciso a Palermo, fermato all'Uditore il presunto omicida - Fermato nel rione Uditore il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina: il giovane, trovato in casa con la compagna, è accusato dell'uccisione del 21enne la notte scorsa a Palermo. Come scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: 21enne Ucciso Palermofermato Giovane