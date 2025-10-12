21enne ucciso a Palermo c' è un fermato
11.50 C'è una persona fermata ai Carabinieri in seguito all'omicidio di Paolo Taormina, ucciso stanotte a Palermo, nel pub dei genitori dove stava lavorando. Massimo riserbo sulla persona fermata. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle videcamere vicine al pub nel centro di Palermo,nel cuore della movida. Sentiti molti testimoni e amici. Il 21enne è stato ucciso con un colpo in fronte dopo essere intervenuto per sedare un pestaggio di un ragazzo da parte di un gruppo di bulli.Uno di loro ha tirato fuori la pistola e sparato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: 21enne - ucciso
Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato
Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: indagato un amico del 21enne
Roma, uomo investito e ucciso in viale Kant: arrestato 21enne
Tenta di fermare una rissa: ucciso con un colpo di pistola in fronte Palermo: il 21enne... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo - X Vai su X
Palermo: ucciso un 21enne che ha sedato una rissa nella movida palermitana. È caccia agli assassini - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Da primapress.it
Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo - È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo ... Come scrive fanpage.it