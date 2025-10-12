21ene ucciso a Palermoc' un fermato
11.50 C'è una persona fermata ai Carabinieri in seguito all'omicidio di Paolo Taormina, ucciso stanotte a Palermo, nel pub dei genitori dove stava lavorando. Massimo riserbo sulla persona fermata. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle videcamere vicine al pub nel centro di Palermo,nel cuore della movida. Sentiti molti testimoni e amici. Il 21enne è stato ucciso con un colpo in fronte dopo essere intervenuto per sedare un pestaggio di un ragazzo da parte di un gruppo di bulli.Uno di loro ha tirato fuori la pistola e sparato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Come scrive quotidiano.net
Paolo Taormina, 21enne cerca di sedare una rissa davanti al suo locale e viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: fermato il presunto killer - Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Scrive ilmessaggero.it