12 ottobre si celebra Carlo Acutis | prima festa da santo

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 12 ottobre 2025 – Prima festa da santo per Carlo Acutis. Oggi alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Maggiore Santuario della Spogliazione di Assisi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis. La messa sarà concelebrata dal vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. L'accesso in chiesa avverrà in modo contingentato. Verranno creati dei pool di persone che saranno accompagnati dai volontari e addetti al Santuario in maniera scaglionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

12 ottobre si celebra carlo acutis prima festa da santo

© Lanazione.it - 12 ottobre, si celebra Carlo Acutis: prima festa da santo

In questa notizia si parla di: ottobre - celebra

10 ottobre, la Toscana celebra la Giornata mondiale della salute mentale

Ryanair celebra 5,5 milioni di passeggeri: nuove rotte e sconti per volare fino a ottobre

Giovane e talentuosa direttrice d'orchestra, il suo incarico partirà nell'ottobre 2026. Con la sua nomina, il celebra teatro veneziano si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua prestigiosa storia, promettendo una stagione ricca di sorprese

12 ottobre celebra carloSora celebra la festa liturgica di San Carlo Acutis nella Chiesa di Santo Spirito - A Sora, nella chiesa di Santo Spirito, si celebrano fino al 12 ottobre le funzioni dedicate a San Carlo Acutis, con Messe e momenti di adorazione guidati da Don Evangelista e Don Santoro. Lo riporta sora24.it

12 ottobre celebra carloL’iniziativa “Santi con Carlo” a Milano continua, tanti eventi con i giovani per il 12 ottobre - Da diversi anni ormai la giornata “Santi con Carlo” viene celebrata a Milano con una serie di eventi che si svolgono sul territorio. acistampa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 12 Ottobre Celebra Carlo