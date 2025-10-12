12 ottobre si celebra Carlo Acutis | prima festa da santo
Firenze, 12 ottobre 2025 – Prima festa da santo per Carlo Acutis. Oggi alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Maggiore Santuario della Spogliazione di Assisi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis. La messa sarà concelebrata dal vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. L'accesso in chiesa avverrà in modo contingentato. Verranno creati dei pool di persone che saranno accompagnati dai volontari e addetti al Santuario in maniera scaglionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
