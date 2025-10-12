12 ottobre Madonna Aparecida | la statua viene pescata miracolosamente

Oltre tre secoli fa, una pesca miracolosa portò al ritrovamento della statua della Madonna nera Aparecida, destinata a diventare la patrona del Brasile. Con i suoi 173 metri di lunghezza per 168 di larghezza, il Santuario di Nossa Senhora Aparecida (o Nossa Senhora da Conceição Aparecida) ovvero «Nostra Signora Apparsa» è considerato la «capitale della.

Oggi 12 ottobre, San Carlo Acutis: è la sua prima memoria liturgica da Santo - San Carlo Acutis è stato canonizzato da poco più di un mese: è la prima volta che la Chiesa universale lo ricorda come Santo. Da lalucedimaria.it

Il 12 ottobre è la memoria liturgica di san Carlo Acutis, ce lo ricorda la frazione Madonna del Pilone - Dopo essere salito agli onori degli altari domenica 7 settembre in piazza San Pietro per opera di papa Leone XIV, il 12 ottobre la Chiesa celebra la memoria ... Riporta targatocn.it