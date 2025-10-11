Zona stazione Prorogata l’ordinanza antidegrado

La battaglia per restituire sicurezza e decoro alla zona della stazione ferroviaria continua. Il sindaco Lorenzo Radice (nella foto) ha infatti annunciato la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell’ ordinanza antidegrado, un provvedimento che – sottolinea – "sta già producendo risultati concreti in termini di vivibilità e sicurezza urbana ". L’ordinanza, in vigore dallo scorso giugno, riguarda l’area compresa tra piazza Butti, via Venegoni fino a via Quadrio, piazza del Popolo, via Pastrengo e via Toti. In questi mesi la zona ha registrato, secondo l’Amministrazione, un sensibile miglioramento grazie al lavoro congiunto della Polizia locale, dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e alla collaborazione con i commercianti del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

