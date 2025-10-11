Zlatan Ibrahnovic | Mi manca l'adrenalina del campo ma lo stress c'è sempre tra un anno sarò pelato

Zlatan Ibrahimovic ha raccontato il suo nuovo ruolo che lo impegna ancor più di quando giocava. Con un rapporto esclusivo con Gerry Cardinale, il patron di RedBird e del Milan: "L'ho guardato e gli ho detto, se mi vuoi con te mi devi dare tre cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

zlatan ibrahnovic manca adrenalinaZlatan Ibrahnovic: “Mi manca l’adrenalina del campo ma lo stress c’è sempre, tra un anno sarò pelato” - Con un rapporto esclusivo con Gerry Cardinale, il patron di RedBird e del Milan: “L’ho guardato e gli ho ... Come scrive fanpage.it

zlatan ibrahnovic manca adrenalinaIbrahimovic sul Milan: "Allegri un vincente e lo spirito della squadra è al top" - Senior Advisor della proprietà del Milan di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara di Trento nel corso del Festival dello Sport: "Oggi ... Si legge su firenzeviola.it

