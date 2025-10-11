Zirkzee alla Juve | si riapre la pista? L’olandese non è contento al Manchester United la sua mossa può cambiare gli scenari in vista di gennaio Novità importanti

Zirkzee alla Juve: a gennaio potrebbe riaprirsi la pista per l’attaccante olandese. È scontento al Manchester United, cosa può succedere. Un’avventura da sogno che rischia di trasformarsi in un incubo. Joshua Zirkzee, dopo aver incantato la Serie A con la maglia del Bologna, sta vivendo un momento di profonda difficoltà al Manchester United. Come riportato da ESPN, l’attaccante olandese è scontento dello scarso utilizzo e starebbe spingendo per un clamoroso ritorno in Italia già a gennaio. QUI: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto Minutaggio scarso e sogno Mondiale a rischio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

