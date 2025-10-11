Zhegrova Juve perché ha giocato solo pochi minuti col Kosovo? Parla il ct Foda la verità sulle condizioni dell’esterno bianconero

Zhegrova Juve, perché pochi minuti in campo col Kosovo? Parla il ct Foda, ecco le condizioni dell’esterno classe 1999. Un pareggio a reti bianche e una gestione all’insegna della prudenza. Il Kosovo del CT Franco Foda non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Slovenia, in una partita che ha visto il talento della Juventus, Edon Zhegrova, impiegato solo per uno spezzone nel finale. Una scelta che ha fatto discutere, ma che lo stesso allenatore ha spiegato con grande chiarezza. “Era stanco, dobbiamo trattarlo con cura”. « Edon è un giocatore di alto livello, ma non dobbiamo dimenticare che non gioca da gennaio ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, perché ha giocato solo pochi minuti col Kosovo? Parla il ct Foda, la verità sulle condizioni dell’esterno bianconero

