Zhegrova Juve non arrivano buone notizie dal Kosovo | l’esterno bianconero è ancora indietro di condizione Ultimissime

Zhegrova Juve: l’esterno ha giocato appena sei minuti con il Kosovo contro la Slovenia, un segnale che evidenzia un ritardo nella condizione. Non arrivano buone notizie dal fronte Nazionali per Edon Zhegrova e per la Juventus. L’esterno d’attacco kosovaro, che aveva già avuto un minutaggio limitato nelle ultime uscite con la Vecchia Signora, ha ricevuto un segnale poco incoraggiante anche dal suo commissario tecnico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell’ultimo match di qualificazione che ha visto il Kosovo pareggiare contro la Slovenia, Zhegrova ha giocato appena sei minuti, recupero compreso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, non arrivano buone notizie dal Kosovo: l’esterno bianconero è ancora indietro di condizione. Ultimissime

In questa notizia si parla di: zhegrova - juve

Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati

Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto

Zhegrova Juve: contatti per l’esterno del Lille, può essere un’opzione per la fine del mercato. Novità importanti nelle gerarchie di Comolli

Poco spazio per il nuovo acquisto? L'esperto svela tutta la verità! ? #Zhegrova Nessun caso, ma un piano preciso per portarlo al top della forma. #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

#Tudor, come sta #Zhegrova e #Allegri-#Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho" - X Vai su X

Zhegrova Juve, non c’è nessun allarme! Ecco perché il nuovo acquisto ha giocato poco nelle prime partite in bianconero: la spiegazione e cosa filtra lato calciatore - Zhegrova Juve, non c’è nessun allarme per l’ultimo arrivato in bianconero: ecco perché è stato poco utilizzato da Tudor Nessun allarme, nessun caso. juventusnews24.com scrive

Juve, arrivano Openda e Zhegrova, abbondanza in attacco per Tudor - La Juventus ha piazzato due ottimi colpi per rinfozare il reparto offensivo ed essere così protagonista sia in Italia che in Europa. Come scrive it.blastingnews.com