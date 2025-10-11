Zelensky sente Trump | In Medio Oriente un risultato straordinario puoi fermare anche la Russia

Un «risultato straordinario», che accende nuove speranze anche per Kiev, perché «se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa». Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica «molto produttiva» con il presidente Usa, Donald Trump, durante la quale si è complimentato per l’accordo in Medio Oriente, ha fatto il punto sugli attacchi russi e su come rafforzare la propria difesa. La telefonata arriva all’indomani di uno degli attacchi di Mosca più violenti contro la rete energetica ucraina: condotto con droni e missili, ha causato diversi blackout a Kiev e in altre regioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

