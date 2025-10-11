Zelensky sente Trump | Dopo Gaza puoi fermare la guerra di Mosca E parlano di difesa aerea e di missili Tomahawk

I missili a lungo raggio Tomahawk consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel suo territorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky sente Trump: «Dopo Gaza puoi fermare la guerra di Mosca». E parlano di difesa aerea e di missili Tomahawk

Zelensky sente Lagarde dopo il raid notturno di Mosca: "Perfino Hamas ha più acume di Putin"

++#Ucraina: Volodymyr #Zelensky sente la presidente della Bce Christine #Lagarde: discussioni suò corretto utilizzo degl asset russi congelati++

Ucraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se ferma la guerra a Gaza può fermare anche Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni.

Zelensky a Trump,se fermi guerra a Gaza puoi fermare Mosca - Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente otte ...