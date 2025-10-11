Zelensky sente Trump | Dopo Gaza puoi fermare la guerra di Mosca E parlano dei Tomahawk

I missili a lungo raggio Tomahawk consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel suo territorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky sente trump dopo gaza puoi fermare la guerra di mosca e parlano dei tomahawk

zelensky sente trump dopoZelensky parla con Trump dei missili Tomahawk. "Dopo Gaza, puoi fermare la Russia" - Colloquio "molto positivo e produttivo", assicura il presidente ucraino, che elogia il presidente americano per i risultati ottenuti in Medio ... Si legge su huffingtonpost.it

zelensky sente trump dopoL'appello di Zelensky a Trump: "Fai finire la guerra anche in Ucraina" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump esortandolo acsfruttare l'impulso del cessate il fuoco a Gaza per mediare ... Come scrive iltempo.it

