Zelensky | Persino Hamas smette di combattere ma non il Cremlino
Milano, 11 ott. (askanews) - "Guardate cosa sta succedendo, persino Hamas. Vedete, tutti sono pronti a un certo punto a fermare i combattimenti, tranne il Cremlino e Putin. Lo vediamo. Ecco perché devono essere fermati con la forza". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: zelensky - persino
Zelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin" Vai su Facebook
Zelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin" #ucraina #russia #guerra #9ottobre - X Vai su X
Zelensky: per l'Ucraina 2,9 miliardi di euro per comprare armi Usa - L'accordo finanziario noto come Prioritised Ukraine Requirements List (Purl) riunisce i contributi dei membri della Nato, ad eccezione degli Usa, per l'acquisto di armi, munizioni ed equipaggiamenti ... Come scrive it.euronews.com
Guerra in Ucraina: Zelensky chiede un sistema di difesa aerea europeo dopo l'attacco a Zaporizhzhia - “Ora è il momento di implementare la protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea multistrato. it.euronews.com scrive