Zelensky | Persino Hamas smette di combattere ma non il Cremlino

Milano, 11 ott. (askanews) - "Guardate cosa sta succedendo, persino Hamas. Vedete, tutti sono pronti a un certo punto a fermare i combattimenti, tranne il Cremlino e Putin. Lo vediamo. Ecco perché devono essere fermati con la forza". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

