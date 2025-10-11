Zelensky chiama Trump | Se hai fermato la guerra a Gaza puoi farlo anche in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha contattato telefonicamente l’ex presidente statunitense Donald Trump, esortandolo a svolgere un ruolo di mediazione nella guerra in Ucraina, prendendo esempio dal successo diplomatico ottenuto in Medio Oriente.La telefonata tra i due presidenti e. 🔗 Leggi su Today.it

Von der Leyen chiama Zelensky: «Chiarisca le limitazioni all’anticorruzione»

Dopo il summit, Trump chiama Zelensky e i leader Onu

Dopo il summit, Trump chiama Zelensky e i leader Ue

La Russia ha 5.500 testate nucleari però Zelensky chiede a Trump "arma cruciale". Quello che si chiama senso della realtà. Medvedev risponde così: "La Russia potrebbe impiegare armi contro le quali nemmeno un rifugio antiaereo offrirebbe protezione". - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky chiama Trump per congratularsi su Gaza, poi dice: “Si può fermare anche la guerra russa” - Il presidente ucraino: "La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza" ... Come scrive dire.it

Zelensky alla Casa Bianca in abito scuro. Trump: «Trilaterale in 7-15 giorni». E chiama Putin . Scontro sul cessate il fuoco - Un faccia a faccia che potrebbe valere per Volodymyr Zelensky un deciso passo in avanti verso la fine delle ostilità. Riporta corriereadriatico.it