Zelensky chiama Trump | Dopo Gaza ora puoi fermare anche la guerra in Ucraina Poi parlano dei missili a lungo raggio

Tra i molti complimenti ricevuti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dai protagonisti della politica internazionale, sabato sono arrivati anche quelli di Voldymyr Zelensky. Il leader ucraino ha voluto telefonare direttamente al tycoon: “Una buona conversazione, molto produttiva – ha commentato il presidente di Kiev -. Mi sono congratulato per il successo e l’accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere bloccate, compresa questa contro la Russia”. Zelensky ha scritto su Telegram di aver informato Trump riguardo gli attacchi russi sul suo Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky chiama Trump: “Dopo Gaza, ora puoi fermare anche la guerra in Ucraina”. Poi parlano dei missili a lungo raggio

In questa notizia si parla di: zelensky - chiama

Von der Leyen chiama Zelensky: «Chiarisca le limitazioni all’anticorruzione»

Dopo il summit, Trump chiama Zelensky e i leader Onu

Dopo il summit, Trump chiama Zelensky e i leader Ue

La Russia ha 5.500 testate nucleari però Zelensky chiede a Trump "arma cruciale". Quello che si chiama senso della realtà. Medvedev risponde così: "La Russia potrebbe impiegare armi contro le quali nemmeno un rifugio antiaereo offrirebbe protezione". - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente ucraino: "La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza". #Zelensky #Trump - X Vai su X

Zelensky chiama Trump: dopo il Medio Oriente "può fermare anche la guerra russa" - Axios: Trump e Zelensky hanno parlato dei Tomahawk, ma per ora non c'è una decisione “Il presidente Trump ha parlato sabato con il presidente ucraino Volodymr Zelensky e hanno discusso della possibili ... Riporta msn.com

Zelensky chiama Trump: “Conversazione produttiva, può fermare anche la guerra in Ucraina” - È durata oltre mezz’ora la telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, avvenuta nel primo pomeriggio. Segnala thesocialpost.it