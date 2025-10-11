Zelensky a Trump | ora fermi guerra russa
15.39 "Ho parlato con il presidente Trump.Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa". Così il presidente ucraino Zelensky dopo la telefonata. Con Trump "abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo". E "ci sono buone opzioni,idee forti", afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
#Nobel per la #Pace a #Trump, il Cremlino è d'accordo. "Probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto", dichiara il consigliere russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass, insinuando che Zelensky sosterrebbe la candidatura del presidente Usa i - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky: “se Trump ci da i missili Tomahawk, lo proporremo per il Nobel per la pace”. Meglio istituire un Nobel per la guerra a questo punto… - X Vai su X
Ucraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni.
Zelensky a Trump,se fermi guerra a Gaza puoi fermare Mosca - Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato ...