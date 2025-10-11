Zelensky a Trump | ora fermi guerra russa

Servizitelevideo.rai.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.39 "Ho parlato con il presidente Trump.Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa". Così il presidente ucraino Zelensky dopo la telefonata. Con Trump "abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo". E "ci sono buone opzioni,idee forti", afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

