Zelensky a Trump | Hai fermato la guerra a Gaza ora fallo con Mosca La telefonata sui missili Tomahawk | Solo con la forza convinciamo Putin a trattare

«Abbiamo discusso della difesa aerea» ha detto Volodymyr Zelensky dopo la telefonata di circa 30 minuti con Donald Trump. Non solo, perché i due leader avrebbero discusso ancora dei missili a lungo raggio Tomahakw. Kiev aspetta da tempo che gli Stati Uniti forniscano un’arma cruciale per la difesa aerea ucraina. Una dotazione più volte contestata dal Cremlino, che ha già minacciato una inevitabile escalation nel caso in cui gli Stati Uniti e la Nato dovessero consegnare quei missili a Kiev. Secondo il sito Axios, Trump e Zelensky hanno parlato della possibilità che l’Ucraina ottenga i missili Tomahawk, capaci di colpire la Russia nel proprio territorio molto in profondità. 🔗 Leggi su Open.online