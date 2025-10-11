Zelensky a Trump | Hai fermato la guerra a Gaza ora fallo con Mosca La telefonata sui missili Tomahawk | Solo con la forza convinciamo Putin a trattare
«Abbiamo discusso della difesa aerea» ha detto Volodymyr Zelensky dopo la telefonata di circa 30 minuti con Donald Trump. Non solo, perché i due leader avrebbero discusso ancora dei missili a lungo raggio Tomahakw. Kiev aspetta da tempo che gli Stati Uniti forniscano un’arma cruciale per la difesa aerea ucraina. Una dotazione più volte contestata dal Cremlino, che ha già minacciato una inevitabile escalation nel caso in cui gli Stati Uniti e la Nato dovessero consegnare quei missili a Kiev. Secondo il sito Axios, Trump e Zelensky hanno parlato della possibilità che l’Ucraina ottenga i missili Tomahawk, capaci di colpire la Russia nel proprio territorio molto in profondità. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: zelensky - trump
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Melooni per il sostegno»
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Melooni per il sostegno»
UCRAINA | Telefonata tra Zelensky e Trump. "Se ferma la guerra a Gaza può fermare anche Mosca" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/11/ucraina-telefonata-tra-zelensky-e-trump.-se-ferma-la-guerra-a-gaza-puo-fermare_d4e534a2-e6e2-40d8- - X Vai su X
#Ucraina , #Zelensky a colloquio con il presidente #USA #Trump - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se ferma la guerra a Gaza può fermare anche Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni. Riporta ansa.it
Zelensky chiama Trump: "Se hai fermato la guerra a Gaza puoi farlo anche in Ucraina" - Durante la telefonata, Zelensky e Trump hanno discusso del rafforzamento della difesa aerea contro gli attacchi russi. Come scrive today.it