Zelensky a Trump | Dopo Gaza puoi fermare la guerra di Mosca
"Ho avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molto positiva e produttiva ", ha scritto su X Volodymr Zelensky. "Mi sono congratulato con per il suo successo e per l'accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa. Ho informato il presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso delle opportunità per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché degli accordi concreti su cui stiamo lavorando per garantirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
